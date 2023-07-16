Маляр: Враг усиливает наступление на Купянском направлении, там идут ожесточенные бои

На Востоке враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении. Там идут ожесточенные бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отмечала, что там ВСУ находятся в обороне, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки.

– На Бахмутском направлении мы движемся постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг — нас, – написала Маляр в своем Telegram.

Также заместитель министра рассказала, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений.

Напомним, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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