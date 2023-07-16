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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Луганске валит дым: оккупанты уже ищут причину взрывов

Луганськ

Утром 16 июля во временно оккупированном Луганске гремят взрывы.

Сеть уже заполонили кадры, как в небо поднимается густой дым.

По данным нардепа, заместителя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Мысягина, горит шахта Мащинская, где российские оккупанты обустроили базу.

Так называемый подполковник народной милиции “ЛНР” в отставке Андрей Марочко уже раздает росСМИ комментарии с версиями, что послужило причиной прилетов.

Оккупант заявляет, что “бавовну” в Луганске спровоцировали дальнобойные кассетные боеприпасы.

Пока захватчики в Луганске размышляют над версиями, громко в данный момент еще в Мариуполе и Мангуше.

По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, после взрывов в городе активность вражеской противовоздушной обороны – сверхвысокая.

Особенно это заметно на линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь.

– Набираемся терпения. Что-то происходит, и это что-то очень приятное, – отмечает Петр Андрющенко.

Напомним, что взрывами началось утро 16 июля в пока что захваченном Севастополе.

Оккупационный губернатор Михаил Развожаев считал “сбитые” беспилотники в течение нескольких часов.

Далее “бавовняную” эстафету подхватил Бердянск.

“Неспокойно” утром 16 июля и в Шибекино Белгородской области РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Луганск
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