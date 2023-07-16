В Луганске валит дым: оккупанты уже ищут причину взрывов
Утром 16 июля во временно оккупированном Луганске гремят взрывы.
Сеть уже заполонили кадры, как в небо поднимается густой дым.
По данным нардепа, заместителя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Мысягина, горит шахта Мащинская, где российские оккупанты обустроили базу.
Так называемый подполковник народной милиции “ЛНР” в отставке Андрей Марочко уже раздает росСМИ комментарии с версиями, что послужило причиной прилетов.
Оккупант заявляет, что “бавовну” в Луганске спровоцировали дальнобойные кассетные боеприпасы.
Пока захватчики в Луганске размышляют над версиями, громко в данный момент еще в Мариуполе и Мангуше.
По словам советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, после взрывов в городе активность вражеской противовоздушной обороны – сверхвысокая.
Особенно это заметно на линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь.
– Набираемся терпения. Что-то происходит, и это что-то очень приятное, – отмечает Петр Андрющенко.
Напомним, что взрывами началось утро 16 июля в пока что захваченном Севастополе.
Оккупационный губернатор Михаил Развожаев считал “сбитые” беспилотники в течение нескольких часов.
Далее “бавовняную” эстафету подхватил Бердянск.
“Неспокойно” утром 16 июля и в Шибекино Белгородской области РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова