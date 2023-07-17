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Татьяна Забожко, редактор ленты

Появилось видео взрыва на Крымском мосту

Появилось видео взрыва на Крымском мосту

В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту ночью 17 июля.

Кадры обнародовали российские СМИ, отмечает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На видео видно, как после ряда взрывов происходит яркая вспышка.

После этого в автомобилях срабатывают сирены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв, Керченский мост, Крым
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