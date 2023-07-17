Обстрелы Харькова и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 509-й день войны
РФ дважды атаковала Харьков: пострадали работники предприятия
Российские войска дважды нанесли удары по Основянскому району Харькова. Под атаку попало одно и то же местное предприятие, в результате чего есть пострадавшие.
По данным Харьковской областной прокуратуры, во время первой атаки враг нанес удары двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
В результате первой атаки известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного гражданского предприятия. Вторая атака обошлась без травмированных и погибших.
Кличко рассказал, могут ли быть ограничения с электричеством в Киеве зимой
В Киеве во время отопительного сезона могут быть частичные ограничения с поставками электричества из-за нагрузки на энергосистему. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
— Мы не исключаем, что могут быть частичные ограничения (энергоснабжения в Киеве зимой, — Ред.). Но надеемся, что этого не произойдет, — отметил мэр.
У США заканчиваются запасы боеприпасов — Салливан
У США заканчиваются собственные запасы боеприпасов. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
— Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности США производить все боеприпасы, которые нам когда-либо понадобятся для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем наши мощности по поставкам боеприпасов, — сказал Салливан.
Трамп объяснил, как хочет остановить войну в Украине
Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.
— Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: Хватит. Вы должны заключить соглашение, — сказал Трамп.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова