Обстрелы Харькова и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 509-й день войны

17 июля, 0:49

РФ дважды атаковала Харьков: пострадали работники предприятия

Российские войска дважды нанесли удары по Основянскому району Харькова. Под атаку попало одно и то же местное предприятие, в результате чего есть пострадавшие.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время первой атаки враг нанес удары двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

В результате первой атаки известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного гражданского предприятия. Вторая атака обошлась без травмированных и погибших.