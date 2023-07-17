У мережі з’явилось відео вибуху на Кримському мосту вночі 17 липня.

Кадри оприлюднили російські ЗМІ, зауважує український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

На відео видно, як після низки вибухів стається яскравий спалах.

Після цього в автомобілях спрацьовують сирени.

Уже на світанку відео стало більше. На кадрах можна було роздивитися затори біля мосту.

Не менше автомобілів стояли й у черзі до поромної переправи.

Потім нібито після скасування заборони руху для залізничного транспорту пасажири поїзда зафільмували пошкодження мосту.

Зауважимо, що вночі 17 липня стались вибухи на Кримському мосту.

За попередніми даними, там пошкоджено щонайменше два прольоти.

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