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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

З’явилось відео вибуху на Кримському мосту

З’явилось відео вибуху на Кримському мосту

У мережі з’явилось відео вибуху на Кримському мосту вночі 17 липня.

Кадри оприлюднили російські ЗМІ, зауважує український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

На відео видно, як після низки вибухів стається яскравий спалах.

Після цього в автомобілях спрацьовують сирени.

Уже на світанку відео стало більше. На кадрах можна було роздивитися затори біля мосту.

Не менше автомобілів стояли й у черзі до поромної переправи.

Потім нібито після скасування заборони руху для залізничного транспорту пасажири поїзда зафільмували пошкодження мосту.

Зауважимо, що вночі 17 липня стались вибухи на Кримському мосту.

За попередніми даними, там пошкоджено щонайменше два прольоти.

Водіям окупанти радять обирати сухопутний маршрут через поки що захоплені території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибух, Керченський міст, Крим
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