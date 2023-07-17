На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”

Ночью 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета.

Оккупанты поспешили заявить, что на Крымском мосту движение остановлено из-за “чрезвычайного события в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края”.

Глава правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов призывает всех “воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через “новые регионы”.

Не исключено, что Аксенов направляет водителей через оккупированные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, поскольку это пока единственный доступный маршрут для россиян из РФ в Крым, так как, по сообщениям, работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановлена.

Сперва сообщалось, что железнодорожная часть Крымского моста, очевидно, не пострадала, потому что поезда из временно оккупированного Крыма в Краснодарский край России следовали согласно расписанию.

Потом появилась информация, что под Таманью (Краснодарский край РФ) – вынужденная остановка пассажирского поезда, который должен был следовать в Крым.

А уже потом росСМИ со ссылкой на справочную “перевозчика” сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено.

Сейчас перед Крымским мостом образовались многокилометровые пробки.

Со стороны Кубани полиция разворачивает автомобили назад.

Напомним, что это уже не первое повреждение незаконно построенного оккупантами моста.

Так, Крымский мост был поврежден во время взрыва 8 октября.

В 500-й день полномасштабной войны украинская сторона подтвердила, что 8 октября нанесла первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать логистику россиян.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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