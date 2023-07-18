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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Криму вдруге за день пролунали потужні вибухи: що відомо

У Криму вдруге за день пролунали потужні вибухи: що відомо
Фото: Depositphotos

У Криму вдруге за день пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів у районі міста Феодосія, селища міського типу Совєтський та сусідніх селах.

Про це повідомляє Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

– У районі Феодосії (Крим) — вибухи. Працює російське ППО. У смт Совєтський (60 км від Феодосії) та сусідніх селах також було чути потужний вибух. Але слідів у небі чомусь немає, і ППО, видно, відпрацювала, – йдеться у повідомленні.

Вибухи в Криму (Феодосія і Совєтський) 18 липня 2023 – що відомо про вибухи в Криму

Повномасштабна війна в Україні триває вже 510-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, Феодосія
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