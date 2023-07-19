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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ запустила Калибры с Черного моря: в Кропивницком – взрывы

Вибух

Утром 19 июля в Кропивницком прогремели взрывы.

Об этом сообщают очевидцы.

Перед этим в ряде областей, в частности в Кировоградской, Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности из-за возможных пусков Калибров с Черного моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Взрыв, вибух у Кропивницькому, Кропивницкий
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