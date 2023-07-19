РФ запустила Калибры с Черного моря: в Кропивницком – взрывы
Утром 19 июля в Кропивницком прогремели взрывы.
Об этом сообщают очевидцы.
Перед этим в ряде областей, в частности в Кировоградской, Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности из-за возможных пусков Калибров с Черного моря.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая