РФ атаковала Украину Х-22, Калибрами, Ониксами и Shahed — уничтожено 37 воздушных целей

Ночью 19 июля РФ нанесла очередной массированный удар с воздуха. Оккупанты атаковали Украину с южного направления крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136/131.

Под основным ударом оказалась критическая инфраструктура и военные объекты на территории Одесской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Страна-агрессор за несколько волн выпустила по Украине:

16 крылатых ракет Калибр, вероятно, с малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен Черноморского флота РФ;

крылатых ракет Калибр, вероятно, с малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен Черноморского флота РФ; также из акватории Черного моря — 8 крылатых ракет Х-22

с побережья Крыма — 6 крылатых ракет Оникс

одну управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря; 32 ударных дрона типа Shahed-136/131 с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (Краснодарский край).

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 37 воздушных целей, в том числе 13 из 16 Калибров, управляемую авиационную ракету Х-59, а также 23 из 32 беспилотников.

Удары Х-22 и Оникса враг направил по инфраструктуре Одесской области.

В то же время авиация Воздушных сил за последние сутки нанесла более 20 ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава ВС РФ.

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