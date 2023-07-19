РФ запустила Калібри з Чорного моря: у Кропивницькому – вибухи
Уранці 19 липня в Кропивницькому прогриміли вибухи.
Про це повідомляють очевидці.
Перед цим у низці областей, зокрема в Кіровоградській, Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку через імовірні пуски Калібрів із Чорного моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька