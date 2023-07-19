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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ запустила Калібри з Чорного моря: у Кропивницькому – вибухи

Вибух

Уранці 19 липня в Кропивницькому прогриміли вибухи.

Про це повідомляють очевидці.

Перед цим у низці областей, зокрема в Кіровоградській, Повітряні сили ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку через імовірні пуски Калібрів із Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Вибух, вибух у Кропивницькому, Кропивницький
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