У районі Старого Криму детонує склад із БК

Уночі 19 липня в районі поки що окупованого Старого Криму зафіксовано влучання в склад із боєкомплектом.

Наразі там триває детонація, повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Від вибухів прокинулись навіть люди в Судаку.

Нагадаємо, що вночі була інформація про серію потужних вибухів у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Моніторинговий Telegram-канал

Фото: Моніторинговий Telegram-канал

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