У районі Старого Криму детонує склад із БК
Уночі 19 липня в районі поки що окупованого Старого Криму зафіксовано влучання в склад із боєкомплектом.
Наразі там триває детонація, повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Від вибухів прокинулись навіть люди в Судаку.
Нагадаємо, що вночі була інформація про серію потужних вибухів у бухті тимчасово окупованого Севастополя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Моніторинговий Telegram-канал
Фото: Моніторинговий Telegram-канал
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька