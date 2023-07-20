Конспирация не помогла: в Одессе задержали правую руку коллаборанта Стремоусова

Сотрудники СБУ задержали в Одессе российского пропагандиста и блогера из Николаевской области, который длительное время работал на херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова и фактически был его правой рукой.

Еще до начала большой войны они вместе организовывали проплаченные массовые акции для расшатывания ситуации в регионе в пользу России.

А в то время, когда Стремоусов вошел в состав оккупационной администрации в Херсоне, его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.

Для распространения контента, в котором оправдывал вооруженную агрессию РФ, призывал к захвату власти в Украине и дискредитировал ВСУ, блогер использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети ВКонтакте, где имел более 100 тыс. подписчиков.

Его деструктивный контент подхватывали российские пропагандисты и распространяли под видом “позиции” рядовых украинцев.

Для конспирации он менял номера телефонов и использовал вымышленный никнейм “мужчина”.

В местах его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области во время обысков обнаружили ноутбук и пять мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности.

Среди интересных находок — “должностная инструкция информагентства” Стремоусова, где ранее работал блогер.

На основании собранных доказательств ему объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд арестовал подозреваемого, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам Кирилл Стремоусов, которого россияне в свое время назначили “заместителем председателя” Херсонской обладминистрации, погиб в ДТП еще в ноябре 2022 года. Хотя его смерть могла быть имитацией.

Источник : СБУ

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