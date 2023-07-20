Конспірація не допомогла: в Одесі затримали праву руку колаборанта Стремоусова

Співробітники СБУ затримали в Одесі російського пропагандиста та блогера з Миколаївської області, який тривалий час працював на херсонського колаборанта Кирила Стремоусова і фактично був його правою рукою.

Ще до початку великої війни вони разом організовували проплачені масові акції для розхитування ситуації в регіоні на користь Росії.

А в той час, коли Стремоусов увійшов до складу окупаційної адміністрації в Херсоні, його поплічник залишився на підконтрольній Україні території.

Для поширення контенту, в якому виправдовував збройну агресію РФ, закликав до захоплення влади в Україні та дискредитував ЗСУ, блогер використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакте, де мав понад 100 тис. підписників.

Його деструктивний контент підхоплювали російські пропагандисти і поширювали під виглядом “позиції” пересічних українців.

Для конспірації він змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм “мужчина”.

За місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області під час обшуків виявили ноутбук і п’ять мобільних телефонів із доказами підривної діяльності.

Серед цікавих знахідок – “посадова інструкція інформагентства” Стремоусова, де раніше працював блогер.

На підставі зібраних доказів йому оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд заарештував підозрюваного, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Сам Кирило Стремоусов, якого росіяни свого часу призначили “заступником голови” Херсонської обладміністрації, загинув у ДТП ще у листопаді 2022 року. Хоча його смерть могла бути імітацією.

Джерело : СБУ

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