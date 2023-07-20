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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В окупованому Маріуполі палає Український дім: що відомо про пожежу

В окупованому Маріуполі палає Український дім: що відомо про пожежу
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Маріуполі палає палац культури Український дім (в минулому ПК Металургів).

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на оприлюднені відеозаписи, на яких можна побачити, як горить будівля.

Жителі Маріуполя розповіли, що пожежа нібито спалахнула внаслідок вибуху снаряда, який принесли до будівлі палацу культури невідомі особи.

У Маріупольській міській раді зазначають, що, згідно з попередніми даними, нібито хтось з приїжджих так вирішив “погратися”.

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Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Пожежа
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