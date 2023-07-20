В окупованому Маріуполі палає Український дім: що відомо про пожежу
У тимчасово окупованому Маріуполі палає палац культури Український дім (в минулому ПК Металургів).
Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на оприлюднені відеозаписи, на яких можна побачити, як горить будівля.
Жителі Маріуполя розповіли, що пожежа нібито спалахнула внаслідок вибуху снаряда, який принесли до будівлі палацу культури невідомі особи.
У Маріупольській міській раді зазначають, що, згідно з попередніми даними, нібито хтось з приїжджих так вирішив “погратися”.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька