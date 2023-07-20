Военные РФ атаковали Очаков: ранен мужчина, поврежден дом

В Николаевской области российские войска нанесли удары по жилому дому в городе Очакове. В результате атаки получил ранения человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины со ссылкой на обнародованные фотографии, на которых можно увидеть последствия российской атаки по Очакову.

По данным полиции, вследствие российских обстрелов по городу вечером 19 июля поврежден пятиэтажный жилой дом. За медицинской помощью в больницу обратился 44-летний мужчина.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты полиции, спасатели и представители прокуратуры, которые фиксируют очередной факт российской агрессии против мирного населения.

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