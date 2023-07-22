Юлия Захарченко, редактор ленты
Громкое приветствие: в оккупированном Токмаке прогремели взрывы
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы, которые слышал весь город.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.
— Токмак получает громкое приветствие. Горожане сообщают о звуках взрывов, которые слышал весь город, — утверждает Федоров.
Токмак на карте
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