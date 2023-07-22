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Юлия Захарченко, редактор ленты

Громкое приветствие: в оккупированном Токмаке прогремели взрывы

Громкое приветствие: в оккупированном Токмаке прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы, которые слышал весь город.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.

— Токмак получает громкое приветствие. Горожане сообщают о звуках взрывов, которые слышал весь город, — утверждает Федоров.

Токмак на карте

Взрывы в Токмаке Запорожской области 21 июля 2023 — что известно о взрывах в Токмаке

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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