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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Гучні вітання: в окупованому Токмаку прогриміли вибухи

Гучні вітання: в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи, які чуло все місто.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров із посиланням на слова місцевих жителів.

– Токмак отримує гучні вітання. Містяни повідомляють про звуки вибухів, які чуло все місто, – стверджує Федоров.

Токмак на карті

Вибухи в Токмаку Запорізької області 21 липня 2023 – що відомо про вибухи в Токмаку

Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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