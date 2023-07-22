Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Гучні вітання: в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи, які чуло все місто.
Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров із посиланням на слова місцевих жителів.
– Токмак отримує гучні вітання. Містяни повідомляють про звуки вибухів, які чуло все місто, – стверджує Федоров.
Токмак на карті
Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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