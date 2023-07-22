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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Криму палає нафтобаза та детонують боєприпаси в районі аеропорту

У Криму палає нафтобаза та детонують боєприпаси в районі аеропорту

Сьогодні в різних районах окупованого Криму чути вибухи: повідомляють про детонацію боєприпасів на аеродромі та масштабну пожежу на нафтобазі.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що була нібито спроба Збройних сил України вдарити дронами по інфраструктурних об’єктах Красногвардійського району.

У цьому районі розташована військова авіабаза Октябрське, яка була одним із найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.

У селі Октябрьске після вибухів сталася пожежа на залізничній станції Елеваторна. В небо тягнеться стовп чорного диму.

Ще одне відео вибуху поблизу села Октябрське.

В окупованому Сімферополі горять будинки.

До цього всього ще й рух Кримським мостом перекрито.

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Нагадаємо, в ніч проти 17 липня в Криму вкотре стався вибух на Керченському мосту, на ньому була пошкоджена 145-та опора з боку Краснодарського краю.

Вибух, Крим, Пожежі, Сімферополь
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