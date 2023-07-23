Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников — результат обстрела Одессы
В результате ночной атаки РФ на Одессу 23 июля ракетами повреждены более 40 зданий, среди которых 25 памятников архитектуры.
О последствиях ракетного удара сообщили в Одесском горсовете и ОВА.
По информации ОВА , среди поврежденных памятников архитектуры здания XIX-XX столетия, находящийся под защитой ЮНЕСКО:
- Дом Чижевича;
- Дом Папудовой;
- Дом Заблудовского;
- Дом Гагарина;
- Дом Януша;
- Дом Ждановой;
- Дом Рассель дель Турко;
- Дом Маса;
- Особняк Манук-Бея;
- Дом Ковалевского;
- Дом Порро;
- Дом Машевского и другие.
Во время массированной атаки на Одессу ночью 23 июля РФ выпустила пять видов ракет всех видов базирования — Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.
Погиб один человек, еще 22 ранены, в том числе четверо детей.
Частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, из которого удалось спасти Касперовскую икону Божьей Матери, являющуся покровительницей Одессы.
В Доме ученых выбиты почти все витражи, повреждена старинная мебель.
Разрушена инфраструктура на бульваре Жванецкого и повреждены дома неподалеку.
Фото: Одеська міськрада
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