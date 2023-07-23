Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников — результат обстрела Одессы

В результате ночной атаки РФ на Одессу 23 июля ракетами повреждены более 40 зданий, среди которых 25 памятников архитектуры.

О последствиях ракетного удара сообщили в Одесском горсовете и ОВА.

По информации ОВА , среди поврежденных памятников архитектуры здания XIX-XX столетия, находящийся под защитой ЮНЕСКО:

Дом Чижевича; Дом Папудовой; Дом Заблудовского; Дом Гагарина; Дом Януша; Дом Ждановой; Дом Рассель дель Турко; Дом Маса; Особняк Манук-Бея; Дом Ковалевского; Дом Порро; Дом Машевского и другие.

Во время массированной атаки на Одессу ночью 23 июля РФ выпустила пять видов ракет всех видов базирования — Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

Погиб один человек, еще 22 ранены, в том числе четверо детей.

Частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, из которого удалось спасти Касперовскую икону Божьей Матери, являющуся покровительницей Одессы.

В Доме ученых выбиты почти все витражи, повреждена старинная мебель.

Разрушена инфраструктура на бульваре Жванецкого и повреждены дома неподалеку.

Фото: Одеська міськрада

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