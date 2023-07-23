Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Украина будет считать суда, идущие в подконтрольные РФ порты в Черном море, носителями военных грузов
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе

Спасо-Преображенський собор в Одесі

Ночью 23 июля во время атаки России на Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор, а именно — в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание храма. Об этом официально заявили в пресс-службе УПЦ МП.

По ее данным, во время российской террористической атаки также разрушены перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

— Сразу после попадания начался пожар, который спасатели быстро локализовали и потушили. Сейчас продолжаются спасательные работы, проводимые сотрудниками ГСЧС, работают коммунальные службы, — говорят в Одесской епархии.

Кроме того, Одесская епархия УПЦ МП “осуждает этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца Одессы, вокруг которого проживают мирные люди и который никак не связан с военными объектами”.

Читайте также
Массированный удар по Одессе: есть погибшие и раненые, частично разрушен Спасо-Преображенский собор
Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе

Фото: УПЦ МП

Война в Украине, Одесса, Ракетные удары России, Російська агресія, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 23.07.2023
Deepstatemap
Все Калибры и Искандеры-К уничтожены: Воздушные силы сбили 9 из 19 ракет
Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе
В войне против Украины российские потери приближаются к 242 тыс. убитыми
армія РФ російські військові
Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ, российские террористы это почувствуют
Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе
Ракетными атаками по Одессе РФ пытается изолировать выход Украины к морю – Данилов
Олексій Данілов
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Дубляж на украинском не исчезнет: как происходила борьба за родной язык в кино
Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе
Россияне гонят пушечное мясо вперед: тактика оккупантов возле Кременной
Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе
Баллистическая атака на Киев 1 июня: на каком этапе расследование о закрытых укрытиях
Охоронець поліклініки в Києві
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях
Військові ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь