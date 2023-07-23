Ракетой — в алтарь: в УПЦ МП признали, что РФ разрушила Спасо-Преображенский собор в Одессе
Ночью 23 июля во время атаки России на Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор, а именно — в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание храма. Об этом официально заявили в пресс-службе УПЦ МП.
По ее данным, во время российской террористической атаки также разрушены перекрытия трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.
— Сразу после попадания начался пожар, который спасатели быстро локализовали и потушили. Сейчас продолжаются спасательные работы, проводимые сотрудниками ГСЧС, работают коммунальные службы, — говорят в Одесской епархии.
Кроме того, Одесская епархия УПЦ МП “осуждает этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца Одессы, вокруг которого проживают мирные люди и который никак не связан с военными объектами”.
Фото: УПЦ МП
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