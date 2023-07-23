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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Пошкоджено понад 40 будівель, зокрема 25 пам’яток – результат обстрілу Одеси

Обстріл Одеси 23 липня 2023

У результаті нічної атаки РФ на Одесу 23 липня ракетами пошкоджено понад 40 будівель, серед яких – 25 пам’яток архітектури.

Про наслідки ракетного удару повідомили в Одеській міськраді та ОВА.

За інформацією ОВА , серед пошкоджених пам’яток архітектури будівлі XIX-XX сторіччя, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО::

  1. Будинок Чижевича;
  2. Будинок Папудової;
  3. Будинок Заблудовського;
  4. Будинок Гагаріна;
  5. Будинок Януша;
  6. Будинок Жданової;
  7. Будинок Рассель дель Турко;
  8. Будинок Маса;
  9. Особняк Манук-Бея;
  10. Будинок Ковалевського;
  11. Будинок Порро;
  12. Будинок Машевського та інші.

Під час масованої атаки на Одесу вночі 23 липня РФ випустила п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей.

Частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, з якого вдалося врятувати Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

У Будинку вчених вибито майже всі вітражі, пошкоджено старовинні меблі.

Зруйновано інфраструктуру на бульварі Жванецького та пошкоджено будинки неподалік.

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Фото: Одеська міськрада

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