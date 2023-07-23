Пошкоджено понад 40 будівель, зокрема 25 пам’яток – результат обстрілу Одеси

У результаті нічної атаки РФ на Одесу 23 липня ракетами пошкоджено понад 40 будівель, серед яких – 25 пам’яток архітектури.

Про наслідки ракетного удару повідомили в Одеській міськраді та ОВА.

За інформацією ОВА , серед пошкоджених пам’яток архітектури будівлі XIX-XX сторіччя, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО::

Будинок Чижевича; Будинок Папудової; Будинок Заблудовського; Будинок Гагаріна; Будинок Януша; Будинок Жданової; Будинок Рассель дель Турко; Будинок Маса; Особняк Манук-Бея; Будинок Ковалевського; Будинок Порро; Будинок Машевського та інші.

Під час масованої атаки на Одесу вночі 23 липня РФ випустила п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей.

Частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, з якого вдалося врятувати Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

У Будинку вчених вибито майже всі вітражі, пошкоджено старовинні меблі.

Зруйновано інфраструктуру на бульварі Жванецького та пошкоджено будинки неподалік.

Фото: Одеська міськрада

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