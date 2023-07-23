Пошкоджено понад 40 будівель, зокрема 25 пам’яток – результат обстрілу Одеси
У результаті нічної атаки РФ на Одесу 23 липня ракетами пошкоджено понад 40 будівель, серед яких – 25 пам’яток архітектури.
Про наслідки ракетного удару повідомили в Одеській міськраді та ОВА.
За інформацією ОВА , серед пошкоджених пам’яток архітектури будівлі XIX-XX сторіччя, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО::
- Будинок Чижевича;
- Будинок Папудової;
- Будинок Заблудовського;
- Будинок Гагаріна;
- Будинок Януша;
- Будинок Жданової;
- Будинок Рассель дель Турко;
- Будинок Маса;
- Особняк Манук-Бея;
- Будинок Ковалевського;
- Будинок Порро;
- Будинок Машевського та інші.
Під час масованої атаки на Одесу вночі 23 липня РФ випустила п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.
Загинула одна людина, ще 22 поранено, зокрема чотирьох дітей.
Частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, з якого вдалося врятувати Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
У Будинку вчених вибито майже всі вітражі, пошкоджено старовинні меблі.
Зруйновано інфраструктуру на бульварі Жванецького та пошкоджено будинки неподалік.
Фото: Одеська міськрада
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик