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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Один из пострадавших от атаки дронами в Одесской области в критическом состоянии в реанимации — ОВА

Один из пострадавших от атаки дронами в Одесской области в критическом состоянии в реанимации — ОВА
Фото: Pexels

В результате ночной атаки дронами по портовой инфраструктуре Одесской области пострадали семь человек. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, еще пятерых — госпитализировали.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации ОГА.

– Один из травмированных в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, – сообщил глава ОГА.

Остальные трое пострадавших получили легкие осколочные ранения и ушибы тела. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются.

Напомним, в ночь на 24 июля россияне атаковали иранскими ударными дронами Shahed портовую инфраструктуру в Одесской области.

В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Семь человек получили ранения.

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Одесская область, Ракетные удары России, ракетний удар
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