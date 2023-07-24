Один из пострадавших от атаки дронами в Одесской области в критическом состоянии в реанимации — ОВА
В результате ночной атаки дронами по портовой инфраструктуре Одесской области пострадали семь человек. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, еще пятерых — госпитализировали.
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации ОГА.
– Один из травмированных в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, – сообщил глава ОГА.
Остальные трое пострадавших получили легкие осколочные ранения и ушибы тела. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются.
Напомним, в ночь на 24 июля россияне атаковали иранскими ударными дронами Shahed портовую инфраструктуру в Одесской области.
В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Семь человек получили ранения.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик