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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені

Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені

Вночі росіяни атакували іранськими ударними дронами Shahed портову інфраструктуру на Одещині. Три безпілотники вдалося збити, проте є влучання.

Речник Оперативного командування Південь Владислав Назаров повідомив, що відомо про щонайменше чотирьох постраждалих працівників порту.

За його словами, ворожа атака тривала майже чотири години.

Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені
Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені
Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені
Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені
Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені
Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені

Внаслідок влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання різних вантажів. В одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що постраждалих від атаки вже шестеро. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої тяжкості. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла.

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Фото: Владислав Назаров

Війна в Україні, Дрони, Зерно, Одеська область
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