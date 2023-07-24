Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Внаслідок нічної атаки дронами по портовій інфраструктурі Одеської області постраждали семеро людей. Двом постраждалим надана медична допомога на місці, ще п’ятьох – ушпиталили.
Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації ОДА.
– Один з травмованих у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості, – повідомив глава ОВА.
Інші троє постраждалих зазнали легких скалкових поранень та забоїв тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують.
Нагадаємо, в ніч проти 24 липня росіяни атакували іранськими ударними дронами Shahed портову інфраструктуру на Одещині.
Внаслідок влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання різних вантажів. В одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Семеро людей зазнали поранень.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик