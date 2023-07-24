Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА

Внаслідок нічної атаки дронами по портовій інфраструктурі Одеської області постраждали семеро людей. Двом постраждалим надана медична допомога на місці, ще п’ятьох – ушпиталили.

Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації ОДА.

– Один з травмованих у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості, – повідомив глава ОВА.

Інші троє постраждалих зазнали легких скалкових поранень та забоїв тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують.

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня росіяни атакували іранськими ударними дронами Shahed портову інфраструктуру на Одещині.

Внаслідок влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання різних вантажів. В одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Семеро людей зазнали поранень.

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