Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ракети Brimstone летять роєм і вражають найтовстішу броню: характеристики та дальність дії
Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
Терміново
РФ за дві хвилі ударів Калібрами знищила 100 т гороху та 20 т ячменю на Одещині
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Києві біля метро Гідропарк вирує пожежа
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА

Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Фото: Pexels

Внаслідок нічної атаки дронами по портовій інфраструктурі Одеської області постраждали семеро людей. Двом постраждалим надана медична допомога на місці, ще п’ятьох – ушпиталили. 

Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації ОДА.

– Один з травмованих у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості, – повідомив глава ОВА. 

Інші троє постраждалих зазнали легких скалкових поранень та забоїв тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують.

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня росіяни атакували іранськими ударними дронами Shahed портову інфраструктуру на Одещині.

Внаслідок влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання різних вантажів. В одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Семеро людей зазнали поранень.

Читайте також
В Одесі екстрені відключення світла: ДТЕК назвало причину
електропідстанція

Одеська область, Ракетні удари Росії, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЮНЕСКО направить місію до Одеси для оцінки руйнувань
біля Спасо-Преображенського собору в Одесі
На продовольчий тероризм РФ потрібна глобальна відповідь – Кулеба
атака на порт на Одещині 24 липня
Тактика “довгої руки”: Ігнат пояснив, що треба для боротьби з ракетами та дронами РФ
Юрій Ігнат
Ворог концентрується на портах. Гуменюк розповіла нюанси розміщення систем ППО
MIM-104 Patriot
Росіяни Шахедами атакували портову інфраструктуру Дунаю, є поранені
Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.07.2023)
Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (23.07.2023)
Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (23.07.2023)
Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (23.07.2023)
Один з постраждалих від атаки дронами на Одещині у критичному стані в реанімації – ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь