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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Одессе экстренные отключения света: ДТЭК назвало причину

електропідстанція
Фото: Pixabay

В нескольких районах Одессы экстренно отключили свет из-за аварийной ситуации на объекте другой энергокомпании.

Об этом сообщили в ДТЭК.

По команде Укрэнерго отключения происходят в части Киевского и Хаджибейского районов.

— Мы сможем вернуть свет, как только получим соответствующее распоряжение от Укрэнерго, — говорится в сообщении ДТЭК.

відключення світла, Одесса
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