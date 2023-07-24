Марта Бондаренко, редактор ленты
В Одессе экстренные отключения света: ДТЭК назвало причину
В нескольких районах Одессы экстренно отключили свет из-за аварийной ситуации на объекте другой энергокомпании.
Об этом сообщили в ДТЭК.
По команде Укрэнерго отключения происходят в части Киевского и Хаджибейского районов.
— Мы сможем вернуть свет, как только получим соответствующее распоряжение от Укрэнерго, — говорится в сообщении ДТЭК.
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