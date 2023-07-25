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Происшествия
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети

В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
Фото: ГСЧС

24 июля в Тячевском районе Закарпатской области обвалился мост. По предварительной информации, 5 человек травмированы, среди них 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в Тячевскую районную больницу.

Происшествие произошло между пгт Тересва и с. Бедевля Тячевского района.

Об этом сообщают Закарпатская ОВА и ГСЧС Украины.

— На месте происшествия работают все оперативно-спасательные службы, представители органов местного самоуправления. Также туда выехал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, — сообщает ОВА в Telegram.

В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети
В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети

Отмечается, что по мосту двигался грузовой автомобиль, который существенно превысил допустимые нормы нагрузки. Очевидцы указывают, что речь идет о мосте по дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.

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— Одновременно с грузовым авто на переходе было также легковое. Оно перевернулось, — сообщил первый заместитель председателя ОВА Мирослав Билецкий.

В результате происшествия в реку Тересва упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили.

Сообщение по автомобильной дороге национального значения Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов прекращено. На месте работают спасатели, полиция и другие экстренные службы. Движение автомобильного транспорта организовали в объезд через населенные пункты Кривая — Терново — Нересница — Ольховцы — Бедевля.

В реку упали два авто: на Закарпатье из-за обрушения моста 5 пострадавших, среди них — дети

Закарпатская область область
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