За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы

В Кировоградской области после празднования выпускного утром 25 июня погибли трое 17-летних девушек, которых отвозил домой с праздника полицейский, имевший, предварительно, признаки алкогольного опьянения.

Смертельное ДТП произошло около 04:30 вблизи поселка Новгородка. За рулем авто находился полицейский одного из территориальных подразделений, поэтому дело передали в Государственное бюро расследований.

По данным следствия, правоохранитель в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников, он потерял управление авто, машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии три выпускницы погибли на месте, еще четырех несовершеннолетних пассажиров госпитализировали.

Водитель также получили телесные повреждения, он сейчас задержан, решается вопрос о сообщении подозрения в нарушении правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Если подтвердится, что полицейский был пьян, ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Источник : ГБР, Нацполиция

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