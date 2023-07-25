У річку впали два авто: на Закарпатті через обвал мосту 5 постраждалих, серед них – діти
24 липня в Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. За попередньою інформацією, 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до Тячівської районної лікарні.
Про це повідомляють Закарпатська ОВА та ДСНС України.
Подія сталася між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району.
– На місці події працюють усі оперативно-рятувальні служби, представники органів місцевого самоврядування. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, – повідомляє ОВА у Telegram.
Зазначається, що мостом рухався вантажний автомобіль, який суттєво перевищив допустимі норми навантаження. Очевидці вказують, що йдеться про міст на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.
– Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове, – повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.
Внаслідок події в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.
Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 “Мукачево-Рогатин-Львів” припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби. Рух автомобільного транспорту організували в об’їзд через населені пункти Крива – Тернове – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик