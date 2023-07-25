У річку впали два авто: на Закарпатті через обвал мосту 5 постраждалих, серед них – діти

24 липня в Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. За попередньою інформацією, 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до Тячівської районної лікарні.

Про це повідомляють Закарпатська ОВА та ДСНС України.

Подія сталася між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району.

– На місці події працюють усі оперативно-рятувальні служби, представники органів місцевого самоврядування. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, – повідомляє ОВА у Telegram.

Зазначається, що мостом рухався вантажний автомобіль, який суттєво перевищив допустимі норми навантаження. Очевидці вказують, що йдеться про міст на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

– Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове, – повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

Внаслідок події в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 “Мукачево-Рогатин-Львів” припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби. Рух автомобільного транспорту організували в об’їзд через населені пункти Крива – Тернове – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.

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