Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы

Днем 26 июля в Житомирской области гремят взрывы.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:32.

По данным Воздушных сил ВСУ, сирены в украинских городах сработали из-за пусков врагом крылатых ракет с восточного направления.

В настоящее время на карте воздушных тревог “покраснели” все области, кроме Одесской, Николаевской и Харьковской.

К слову, прежде чем в Житомирской области раздались взрывы, мониторинговые каналы сообщали о маневрировании крылатых ракет в воздушном пространстве региона.

Областные власти взрывы в Житомирской области во время воздушной тревоги пока не комментировали.

Следует отметить, что ориентировочно в 17:00 выйдут на пусковые рубежи 12 вражеских Ту-95мс.

Российские борта вылетели из аэродрома Оленья Мурманской области РФ днем в пол второго.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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