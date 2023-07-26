Массовая воздушная тревога: в Житомирской области гремят взрывы
Днем 26 июля в Житомирской области гремят взрывы.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:32.
По данным Воздушных сил ВСУ, сирены в украинских городах сработали из-за пусков врагом крылатых ракет с восточного направления.
В настоящее время на карте воздушных тревог “покраснели” все области, кроме Одесской, Николаевской и Харьковской.
К слову, прежде чем в Житомирской области раздались взрывы, мониторинговые каналы сообщали о маневрировании крылатых ракет в воздушном пространстве региона.
Областные власти взрывы в Житомирской области во время воздушной тревоги пока не комментировали.
Следует отметить, что ориентировочно в 17:00 выйдут на пусковые рубежи 12 вражеских Ту-95мс.
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Фото: Сухопутные войска ВСУ
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