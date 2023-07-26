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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи

ППО

Удень 26 липня в Житомирській області гримлять вибухи.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13:32.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сирени в українських містах спрацювали через пуски ворогом крилатих ракет зі східного напрямку.

На цей час на карті повітряних тривог “почервоніли” всі області, крім Одеської, Миколаївської та Харківської.

Карта повітряних тривог 26 липня 2

До слова, перш ніж на Житомирщині пролунали вибухи, моніторингові канали повідомляли про маневрування крилатих ракет у повітряному просторі регіону.

Варто наголосити, що орієнтовно о 17:00 вийдуть на пускові рубежі 12 ворожих Ту-95мс.

Російські борти вилетіли з аеродрому Оленья Мурманської області РФ о пів на другу годину дня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Вибух, Житомирська область
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