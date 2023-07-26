На Змеином раздаются взрывы
Ориентировочно в 13:00 26 июля на острове Змеиный прогремели взрывы.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Следует отметить, что в 12:58 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Одесской области.
Напомним, что освобожденный год назад остров Змеиный российские оккупанты атаковали утром 13 июля.
Захватчики подняли в небо тактическую авиацию, чтобы сбросить на остров фугасную авиационную бомбу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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