На Змеином раздаются взрывы

Ориентировочно в 13:00 26 июля на острове Змеиный прогремели взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Следует отметить, что в 12:58 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Одесской области.

Напомним, что освобожденный год назад остров Змеиный российские оккупанты атаковали утром 13 июля.

Захватчики подняли в небо тактическую авиацию, чтобы сбросить на остров фугасную авиационную бомбу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.