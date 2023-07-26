Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Происшествия
Нуждается в проверке
Татьяна Забожко, редактор ленты

На Змеином раздаются взрывы

Вибух

Ориентировочно в 13:00 26 июля на острове Змеиный прогремели взрывы.

Зміїний

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Следует отметить, что в 12:58 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Одесской области.

Напомним, что освобожденный год назад остров Змеиный российские оккупанты атаковали утром 13 июля.

Захватчики подняли в небо тактическую авиацию, чтобы сбросить на остров фугасную авиационную бомбу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

остров Змеиный
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сильный взрыв без объявленной тревоги в Одесской области: что известно
Вибух
Войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на Змеиный — ОК Юг
На Змеином раздаются взрывы
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (26.07.2023)
На Змеином раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (26.07.2023)
На Змеином раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (26.07.2023)
На Змеином раздаются взрывы
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой
На Змеином раздаются взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь