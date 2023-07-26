На Зміїному лунають вибухи
Орієнтовно о 13:00 26 липня на острові Зміїний прогриміли вибухи.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Варто наголосити, що о 12:58 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в Одеській області.
Нагадаємо, що звільнений рік тому острів Зміїний російські окупанти атакували вранці 13 липня.
Загарбники підняли в небо тактичну авіацію, щоб скинути на острів фугасну авіаційну бомбу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська