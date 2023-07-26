На Зміїному лунають вибухи

Орієнтовно о 13:00 26 липня на острові Зміїний прогриміли вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Варто наголосити, що о 12:58 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в Одеській області.

Нагадаємо, що звільнений рік тому острів Зміїний російські окупанти атакували вранці 13 липня.

Загарбники підняли в небо тактичну авіацію, щоб скинути на острів фугасну авіаційну бомбу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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