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Татьяна Забожко, редактор ленты

После “бавовны” в Крыму активизировалась авиация РФ

Російські винищувачі Су-35

Утром 26 июля в пока оккупированном Крыму сразу в трех городах раздаются взрывы.

Местные Telegram-каналы сообщили о громких звуках в Красноперекопске и Севастополе.

По данным советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, “тревожно” еще и в Балаклаве.

– Севастополь, что у вас “хлопает” (“хлопок” является альтернативой запрещенному россиянами слову “взрыв”, – Ред.)? “Шойгу, где губернатор Развожаев?” – насмехается над захватчиками спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

То, что оккупационные власти Крыма молчат, является хорошим предвестником, отмечает Петр Андрющенко.

Сразу после серии взрывов в Крыму в акватории Черного моря активизировалась авиация РФ.

По этой причине в южных областях Украины объявили воздушную тревогу.

Карта повітряних тривог 26 липня 2023

Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать предупреждения об опасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Источник: Сергей Братчук, Петр Андрющенко, Воздушные силы ВСУ

Фото: Минобороны России

авіація РФ, Аннексия Крыма, Взрыв, Крым, Севастополь, Черное море
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