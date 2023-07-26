Після “бавовни” в Криму активізувалась авіація РФ
Уранці 26 липня в поки що окупованому Криму відразу в трьох містах лунають вибухи.
Місцеві Telegram-канали повідомили про гучні звуки в Красноперекопську та Севастополі.
За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, “тривожно” ще й Балаклаві.
– Севастополю, що у вас “хлопає” (“хлопок” є альтернативою забороненого росіянами слова “вибух”, – Ред.)? “Шойгу, где губєрнатор Развожаєв?” – кепкує із загарбників речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
Те, що окупаційна влада Криму мовчить, є хорошим передвісником, наголошує Петро Андрющенко.
Відразу після серії вибухів у Криму в акваторії Чорного моря активізувалась авіація РФ.
Через це в південних областях України оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати попереджень про небезпеку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Братчук, Петро Андрющенко, Повітряні сили ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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