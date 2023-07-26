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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Після “бавовни” в Криму активізувалась авіація РФ

Після “бавовни” в Криму активізувалась авіація РФ

Уранці 26 липня в поки що окупованому Криму відразу в трьох містах лунають вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомили про гучні звуки в Красноперекопську та Севастополі.

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, “тривожно” ще й Балаклаві.

– Севастополю, що у вас “хлопає” (“хлопок” є альтернативою забороненого росіянами слова “вибух”, – Ред.)? “Шойгу, где губєрнатор Развожаєв?” – кепкує із загарбників речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Те, що окупаційна влада Криму мовчить, є хорошим передвісником, наголошує Петро Андрющенко.

Відразу після серії вибухів у Криму в акваторії Чорного моря активізувалась авіація РФ.

Через це в південних областях України оголосили повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог 26 липня 2023

Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати попереджень про небезпеку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Сергій Братчук, Петро Андрющенко, Повітряні сили ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

авіація РФ, Анексія Криму, Вибух, Крим, Севастополь, Чорне море
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