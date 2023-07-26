У Хмельницькому під час ракетної атаки пролунали вибухи

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет вздовж кордону з Молдовою в напряму Хмельницької області.

За попередньою інформацією, по ракетах РФ працює протиповітряна оборона.

У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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