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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Хмельницькому під час ракетної атаки пролунали вибухи

У Хмельницькому під час ракетної атаки пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет вздовж кордону з Молдовою в напряму Хмельницької області.

За попередньою інформацією, по ракетах РФ працює протиповітряна оборона.

У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Хмельницький
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