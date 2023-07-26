У Хмельницькому під час ракетної атаки пролунали вибухи
У Хмельницькому під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських ракет вздовж кордону з Молдовою в напряму Хмельницької області.
За попередньою інформацією, по ракетах РФ працює протиповітряна оборона.
У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи в області та додали, що в регіоні працює ППО.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська