Всю ночь под дождем чинили мост: на Закарпатье возобновили движение по дороге Н-09

В течение ночи 26 июля спасатели установили через реку Тересва Закарпатской области четыре секции тяжелого механизированного моста ТММ-3М1.

Его длина – 40 м.

Кроме того, представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям расчистили подъездные пути к временной переправе. В настоящее время она обеспечивает проезд по автодороге Н-09.

Реверсивное движение происходит под наблюдением сотрудников полиции.

Напомним, что мост в Тячевском районе Закарпатской области обвалился 24 июля.

Сразу три секции упали при движении грузовика с песком весом более 45 тонн, что превышало норму в семь раз.

Вместе с грузовиком упала еще и легковушка. Во время чрезвычайного происшествия получили травмы пять человек, в том числе трое детей.

За 66 лет мост ни разу капитально не ремонтировали. С 2018 года искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии.

С этого времени там было запрещено проезжать транспортным средствам весом более 7 тонн.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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