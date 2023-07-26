Усю ніч під дощем лагодили міст: на Закарпатті відновили рух дорогою Н-09

Упродовж ночі 26 липня рятувальники встановили через річку Тересва Закарпатської області чотири секції важкого механізованого мосту ТММ-3М1.

Його довжина – 40 м.

Крім того, представники Держслужби з надзвичайних ситуацій розчистили під’їзні шляхи до тимчасової переправи. Наразі вона забезпечує проїзд автодорогою Н-09.

Реверсивний рух відбувається під наглядом працівників поліції.

Нагадаємо, що міст у Тячівському районі Закарпатської області обвалився 24 липня.

Відразу три секції впали під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн, що перевищувало норму всемеро.

Разом із вантажівкою впав ще й легковик. Під час надзвичайної події дістали травми п’ятеро осіб, зокрема троє дітей.

За 66 років міст жодного разу капітально не ремонтували. Із 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. Із того часу там було заборонено проїжджати транспортним засобам вагою понад 7 тонн.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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