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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ни одного капитального ремонта за 66 лет: детали об обрушении моста на Закарпатье

Ни одного капитального ремонта за 66 лет: детали об обрушении моста на Закарпатье
Фото: ГСЧС

На Закарпатье 24 июля через реку Тересва обвалился мост, которому было 66 лет и который еще ни разу капитально не ремонтировали.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

— Он был построен в 1957 году — с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2018 года конструкция находилась в аварийном состоянии. Учитывая это, по нему было запрещено проезжать транспортным средствам, весом более 7 тонн. Об этом вдоль моста предупреждали  соответствующие знаки.

Во время движения грузовика с песком весом более 45 тонн, что превысило допустимые ограничения в 7 раз, обвалились сразу три секции аварийного моста.

Ни одного капитального ремонта за 66 лет: детали об обрушении моста на Закарпатье

Напомним, что 24 июля во время разрушения моста в Тячевском районе Закарпатской области вместе с грузовиком также провалился легковой автомобиль. На данный момент известно о 5 пострадавших, один в тяжелом состоянии.

Закарпатская область область, ремонт мосту
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