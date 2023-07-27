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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно

швидка допомога
Фото: УНИАН

На Львовщине, в санатории возле Трускавца, 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья и попала в голову 10-летнему мальчику.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET

Происшествие произошло в конце июня на территории санатория Джерельний, что в селе Модрычи. 10-летний мальчик взял у своего отца пневматическое ружье и дал его 12-летней девочке.

Дети играли во дворе, девочка выстрелила в мальчика и попала ему в голову.

На отца ребенка, который принес пневматическое ружье, а также на мать девочки, которая из него выстрелила, составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Суд оштрафовал их на 850 грн каждого, а также обязал уплатить по 537 грн судебного сбора.

Напомним, в Броварах 4-летний мальчик выпал из окна кухни на седьмом этаже . Мама в этот момент отошла в комнату, она не успела удержать малыша. К сожалению, от полученных травм в результате падения мальчик умер еще до приезда скорой.

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Зброя, Трускавець
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