В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
На Львовщине, в санатории возле Трускавца, 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья и попала в голову 10-летнему мальчику.
Об этом сообщает издание ZAXID.NET.
Происшествие произошло в конце июня на территории санатория Джерельний, что в селе Модрычи. 10-летний мальчик взял у своего отца пневматическое ружье и дал его 12-летней девочке.
Дети играли во дворе, девочка выстрелила в мальчика и попала ему в голову.
На отца ребенка, который принес пневматическое ружье, а также на мать девочки, которая из него выстрелила, составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Суд оштрафовал их на 850 грн каждого, а также обязал уплатить по 537 грн судебного сбора.
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