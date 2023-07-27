У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо

На Львівщині, в санаторії біля Трускавця, 12-річна дівчинка вистрелила з пневматичної рушниці та влучила у голову 10-річному хлопчику.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Подія сталася наприкінці червня на території санаторію Джерельний, що у селі Модричі. 10-річний хлопчик взяв у свого батька пневматичну рушницю та дав її 12-річній дівчинці.

Діти бавилися на подвір’ї, та дівчинка вистрілила у хлопця і влучила йому у голову.

На батька хлопця, що приніс пневматичну рушницю, а також на матір дівчинки, яка з неї вистрілила, склали протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Суд оштрафував їх на 850 грн кожного, а також зобов’язав сплатити по 537 грн судового збору.

Нагадаємо, у Броварах 4-річний хлопчик випав із вікна кухні на сьомому поверсі. Мама у цей момент відійшла до кімнати, вона не встигла втримати малюка. На жаль, від зазнаних травм внаслідок падіння хлопчик помер ще до приїзду швидкої.

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