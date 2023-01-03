Трагедія у Броварах: 4-річний хлопчик випав з вікна на сьомому поверсі

Січень, 03 в 13:33

Поліція Київської області встановлює обставини падіння із сьомого поверху 4-річного хлопчика. Трагедія сталася у Броварах вранці 2 січня.

Наразі відомо, що дитина відчинила вікно на кухні і випала, перехилившись через підвіконня.

Мама у цей момент відійшла до кімнати, вона не встигла втримати малюка.

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На жаль, від отриманих травм внаслідок падіння хлопчик помер ще до приїзду швидкої.

Правоохоронці закликають батьків бути відповідальними і не залишати малолітніх дітей без нагляду.

За даними броварських ЗМІ, про загибель дитини під час оперативної наради у міського голови повідомила начальниця служби у справах дітей Лариса Теплюк.

Вона уточнила, це нещасний випадок стався 2 січня о 7:37 в будинку на вулиці Героїв України, тобто в центрі Броварів.

Теплюк сказала, шо мама була в кімнаті, а дитина побігла на кухню, вона прочула, як син пересуває стільчик, але не встигла врятувати.

Хлопчик жив з мамою та її співмешканцем, родина на обліку у соцслужбах не перебувала.