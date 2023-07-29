В Запорожье прогремел взрыв: раздается воздушная тревога

В Запорожье раздался звук взрыва после объявления сигнала воздушной тревоги на территории Запорожской области.

Пока неизвестно, была ли это работа Сил противовоздушной обороны, или взрыв прогремел по другим причинам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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