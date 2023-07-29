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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ вдарила по Запоріжжю: загинуло двоє людей, ще одна поранена

РФ вдарила по Запоріжжю: загинуло двоє людей, ще одна поранена
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі російські війська вдарили ракетою по відкритій місцевості. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще одна особа поранена.

Про це повідомляє Запорізька міська рада. За уточненими даними, загинули чоловік та жінка., ще одна жінка отримала поранення.

За інформацією міської ради, у Запоріжжі вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках, пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

На місцях розгортають намет, а також працюють психологи, благодійники та відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 521-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область
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