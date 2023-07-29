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Илья Нежигай, редактор ленты

Удар РФ по Днепру и взрывы в российском Таганроге: 521-й день войны

Удар РФ по Днепру и взрывы в российском Таганроге: 521-й день войны
29 июля, 1:27

Силы обороны системно выбивают оккупантов и имеют успехи — генерал Тарнавский

Украинские военные ликвидировали около 200 человек из российской армии и уничтожили 8 складов боеприпасов РФ.

Об этом сообщил командующий Таврического направления, генерал Александр Тарнавский.

— На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, — сообщил он.

По словам генерала, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

— В общем, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач, — заявил он.

В то же время за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот (около 200 человек, — Ред.).

— Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Эленор, пушка 2А36 Гиацинт-Б и автомобильная техника, — сообщил генерал.

Тарнавский также заявил, что в результате действий Сил обороны было уничтожено 8 складов боеприпасов врага.

29 июля, 1:01

Западу стоит готовиться к концу эпохи Путина — бывший разведчик MI6

Бывший глава российского отдела MI6 считает, что в течение следующего года президент РФ уйдет из политики.

Он озвучил пять основных сценариев, по которым может быть реализован уход Путина из власти, а также потенциальных преемников российского диктатора.

Детали — в материале на Фактах ICTV.

29 июля, 0:38

Угроза с воздуха: в ВСУ заметили активность тактической авиации РФ

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и восточном направлениях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие, — сообщили военные.

Параллельно с этим воздушная тревога была объявлена в Запорожской области.

Война в Украине
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Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

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