Удар РФ по Днепру и взрывы в российском Таганроге: 521-й день войны
Силы обороны системно выбивают оккупантов и имеют успехи — генерал Тарнавский
Украинские военные ликвидировали около 200 человек из российской армии и уничтожили 8 складов боеприпасов РФ.
Об этом сообщил командующий Таврического направления, генерал Александр Тарнавский.
— На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, — сообщил он.
По словам генерала, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.
— В общем, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач, — заявил он.
В то же время за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот (около 200 человек, — Ред.).
— Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Эленор, пушка 2А36 Гиацинт-Б и автомобильная техника, — сообщил генерал.
Тарнавский также заявил, что в результате действий Сил обороны было уничтожено 8 складов боеприпасов врага.
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