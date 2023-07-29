Удар РФ по Днепру и взрывы в российском Таганроге: 521-й день войны

29 июля, 1:27

Силы обороны системно выбивают оккупантов и имеют успехи — генерал Тарнавский

Украинские военные ликвидировали около 200 человек из российской армии и уничтожили 8 складов боеприпасов РФ.

Об этом сообщил командующий Таврического направления, генерал Александр Тарнавский.

— На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех, — сообщил он.

По словам генерала, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

— В общем, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач, — заявил он.

В то же время за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот (около 200 человек, — Ред.).

— Уничтожено 19 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Эленор, пушка 2А36 Гиацинт-Б и автомобильная техника, — сообщил генерал.

Тарнавский также заявил, что в результате действий Сил обороны было уничтожено 8 складов боеприпасов врага.