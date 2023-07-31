Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Не долетел до аэродрома ВКС РФ: под Таганрогом упал беспилотник
В Дарагановке под Таганрогом упал неизвестный беспилотник, который совсем немного не долетел до аэродрома Военно-космических сил Российской Федерации.
Журналисты утверждают, что судя по обломкам, это мог быть российский ударный беспилотник Орион, а на аэродроме в Таганроге до этого момента их было три.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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