Не долетел до аэродрома ВКС РФ: под Таганрогом упал беспилотник

В Дарагановке под Таганрогом упал неизвестный беспилотник, который совсем немного не долетел до аэродрома Военно-космических сил Российской Федерации.

Журналисты утверждают, что судя по обломкам, это мог быть российский ударный беспилотник Орион, а на аэродроме в Таганроге до этого момента их было три.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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