Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник

У Дараганівці під Таганрогом упав невідомий безпілотник, який зовсім трохи не долетів до аеродрому Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Журналісти стверджують, що судячи з уламків, це міг бути російський ударний безпілотник Оріон, а на аеродромі в Таганрозі до цього моменту їх було три.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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