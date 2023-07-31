Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Гучно було не лише в Москві: Крим нібито атакували 25 дронів
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник

Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Фото: Факти ICTV

У Дараганівці під Таганрогом упав невідомий безпілотник, який зовсім трохи не долетів до аеродрому Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Журналісти стверджують, що судячи з уламків, це міг бути російський ударний безпілотник Оріон, а на аеродромі в Таганрозі до цього моменту їх було три.

Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Карта аеродромів РФ

Безпілотники, Вибух, Дрони, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти завдають ударів: ОВА про вибухи у Харкові та області
Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Здатна глушити Starlink на нулі: командир Мадяр закликає розробляти протидію технології РФ
Starlink
Показали, як тоне Москва і зняли дані з телефонів: хакери привітали російських моряків з днем ВМФ
хакер
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів у РФ та Білорусі – ЦНС
Росгвардія
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
Не долетів до аеродрому ПКС РФ: під Таганрогом впав безпілотник
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь