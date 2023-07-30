В Сумах в результате ракетного удара РФ поврежден храм УПЦ МП

В Сумах из-за ракетного удара российских войск, который произошел 29 июля, поврежден храм. Он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в сообщении Сумской епархии. Отмечается, что в результате российской атаки повреждено здание Стретенского храма.

По данным из открытых источников, взрывной волной повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы.

Сретенский храм в Сумах сейчас только находится на стадии строительства. Рядом расположены два профессиональных лицея. В Сумской епархии сообщили, что российская ракета разрушила одно из общежитий.

Вчера, 29 июля, из-за ракетного удара в Сумах разрушены и повреждены корпуса учреждения профессионально-технического образования, общежития и многоэтажки. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще 20 людей пострадали.

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