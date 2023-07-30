30 июля стали известны результаты вечерней работы партизан в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Как стало известно, дым, который вечером 29 июля видели люди в Мариуполе, поднимался в районе автостанции №2.

Выяснилось, что группе Ї Мариупольского сопротивления удалось обезвредить три военных грузовика, нанести значительные повреждения зданию, в котором располагается военно-инженерное подразделение оккупантов, а также вывести из строя оборудование для изготовления “зубов дракона”.

– Не “бавовной” единой… – говорит о вчерашней диверсии участник группы сопротивления.

Отметим, что взрыв люди в Мариупольском районе услышали в 20:11 29 июля.

После этого в районе АС-2 Мариуполя в небо взвился густой дым, а в воздухе стал ощущаться запах, характерный для горения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

Источник: Центр национального сопротивления

Фото: Петр Андрющенко

