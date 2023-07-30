Дым над расположением оккупантов: что известно о работе партизан в Мариуполе
30 июля стали известны результаты вечерней работы партизан в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области.
Как стало известно, дым, который вечером 29 июля видели люди в Мариуполе, поднимался в районе автостанции №2.
Выяснилось, что группе Ї Мариупольского сопротивления удалось обезвредить три военных грузовика, нанести значительные повреждения зданию, в котором располагается военно-инженерное подразделение оккупантов, а также вывести из строя оборудование для изготовления “зубов дракона”.
– Не “бавовной” единой… – говорит о вчерашней диверсии участник группы сопротивления.
Отметим, что взрыв люди в Мариупольском районе услышали в 20:11 29 июля.
После этого в районе АС-2 Мариуполя в небо взвился густой дым, а в воздухе стал ощущаться запах, характерный для горения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.
Источник: Центр национального сопротивления
Фото: Петр Андрющенко