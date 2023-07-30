У Сумах внаслідок ракетного удару РФ пошкоджений храм УПЦ МП

У Сумах через ракетний удар російських військ, який відбувся 29 липня, пошкоджений храм. Він належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це йдеться у повідомленні Сумської єпархії. Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Стрітенського храму.

За даними з відкритих джерел, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю купола, вибито вікна у храмі та церковному приміщенні недільної школи.

Стрітенський храм у Сумах наразі лише перебуває на стадії будівництва. Поруч розташовані два професійних ліцеї. У Сумській єпархії повідомили, що російська ракета зруйнувала один з гуртожитків.

Вчора, 29 липня, через ракетний удар у Сумах зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти, гуртожитки та багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще 20 осіб постраждали.

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