Четверо загиблих, 17 поранених: Херсон увесь день під обстрілами з РСЗВ

Російська армія обстрілює Херсон. Ворог завдає ударів по житлових кварталах – найбільше постраждали Корабельний район і центральна частина.

Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених. Наймолодшій травмованій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні.

Про це повідомляють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і Херсонська обласна військова адміністрація.

З самого ранку російська армія нещадно обстрілює Херсонщину, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, один загиблий і шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям із ліквідацією наслідки обстрілів іпідтоплення.

Прокудін зазначив, що інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією російських військових на лівобережжі Херсонщини. За його словами, Росія поповнила свої сили, які до цього розбили воїни ЗСУ.

Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб вибити російську нечисть з нашої землі, наголосив Прокудін.

Фото: Херсонська ОВА

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