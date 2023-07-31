Четверо загиблих, 17 поранених: Херсон увесь день під обстрілами з РСЗВ
Російська армія обстрілює Херсон. Ворог завдає ударів по житлових кварталах – найбільше постраждали Корабельний район і центральна частина.
Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених. Наймолодшій травмованій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні.
Про це повідомляють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і Херсонська обласна військова адміністрація.
З самого ранку російська армія нещадно обстрілює Херсонщину, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, один загиблий і шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям із ліквідацією наслідки обстрілів іпідтоплення.
Прокудін зазначив, що інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією російських військових на лівобережжі Херсонщини. За його словами, Росія поповнила свої сили, які до цього розбили воїни ЗСУ.
Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб вибити російську нечисть з нашої землі, наголосив Прокудін.
Фото: Херсонська ОВА